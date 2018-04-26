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В Минске прошел памятный митинг, посвященный трагическим событиям на Чернобыльской АЭС
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26 Апреля 2018 13:03

В Минске прошел памятный митинг, посвященный трагическим событиям на Чернобыльской АЭС

Сегодня, в день 32-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Минске прошел памятный митинг, посвященный трагическим событиям. К мемориалу в парке Дружбы народов возложили цветы ликвидаторы аварии, пострадавшие от последствий катастрофы, школьники, молодежь, представители власти. Участники митинга почтили память жертв Чернобыля минутой молчания.

  

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