В Минске отметили юбилей установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном

23 Января 2018 08:04

За 25 лет страны выстроили гармоничную систему взаимодействия и последовательно развивают конструктивное сотрудничество во всех сферах

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси, а также Эстонии, Литве и Латвии по совместительству: "И наша дружба, и наше сотрудничество не 25-летнее, оно много больше. Только за этот, 2017 год, за прошлый год товарооборот между нашими странами увеличился в 3,5 раза. У нас создан сборочный цех тракторный в Бишкеке. Думаю, в этих направлениях мы будем в дальнейшем работать, учитывая наше членство в ВТО. Наш общий, наш великий писатель Чингиз Айтматов, которого не только в СНГ, но и во всем мире знают и читают, и мы вместе отмечаем с белорусским народом его 90-летний юбилей".

Имя Чингиза Айтматова увековечит минская мэрия, а его роман "И дольше века длится день" переиздадут на белорусском языке.