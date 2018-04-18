Главная>>Общество>>В Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли
Общество
RSS
В Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 19:09

В Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли

Изображения, полученные с Белорусского космического аппарата, скоро будут использованы в проектах альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли на коммерческой основе. Сегодня об этом заявил ​Фабрицио Пирондини, один из инициаторов создания международного объединения. Большое значение придается оперативности данных. По словам главного конструктора, пока БКА предоставляет информацию один раз в 4-5 суток, после установки специального программного обеспечения в этом году это будет в режиме онлайн.

Сегодня в Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли. Встреча объединила представителей крупнейших компаний из Китая, Испании, ОАЭ, Казахстана, Сингапура и Канады.

  

Другие новости

Мониторинг цен по-новому Маніторынг цэн па-новаму 18.04.2018 19:05 / Общество Мониторинг цен по-новому
Пра надвор'е Пра надвор'е 17.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =