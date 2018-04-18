18 Апреля 2018 19:09

Изображения, полученные с Белорусского космического аппарата, скоро будут использованы в проектах альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли на коммерческой основе. Сегодня об этом заявил ​Фабрицио Пирондини, один из инициаторов создания международного объединения. Большое значение придается оперативности данных. По словам главного конструктора, пока БКА предоставляет информацию один раз в 4-5 суток, после установки специального программного обеспечения в этом году это будет в режиме онлайн.

Сегодня в Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли. Встреча объединила представителей крупнейших компаний из Китая, Испании, ОАЭ, Казахстана, Сингапура и Канады.