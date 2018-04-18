18 Апреля 2018 19:09
В Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли
Изображения, полученные с Белорусского космического аппарата, скоро будут использованы в проектах альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли на коммерческой основе. Сегодня об этом заявил Фабрицио Пирондини, один из инициаторов создания международного объединения. Большое значение придается оперативности данных. По словам главного конструктора, пока БКА предоставляет информацию один раз в 4-5 суток, после установки специального программного обеспечения в этом году это будет в режиме онлайн.
Сегодня в Минске открылся семинар участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли. Встреча объединила представителей крупнейших компаний из Китая, Испании, ОАЭ, Казахстана, Сингапура и Канады.