В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства продолжит работу прямая телефонная линия

19 Октября 2017 07:07

До пятницы включительно с 9 утра до 8 вечера можно внести свои предложения по совершенствованию и развитию ЖКХ в Беларуси.

За сутки уже поступило более 30 звонков. Большинство предложений относятся к работе службы 115. Заявки принимаются, но к их выполнению есть вопросы. Рекомендации касались оборудования лифтов энергоэффективными осветительными приборами, дифференциации тарифов за вывоз мусора, установки приборов учета тепловой энергии. Граждане также выступили за то, чтобы ужесточить ответственность автомобилистов за парковку на зеленых зонах.