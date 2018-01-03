3 Января 2018 15:20

Январь теперь можно считать грибным месяцем. В лесах возле Гродно из-за теплой погоды появились лисички и не только. Если в начале зимы еще можно найти несколько видов рядовок, опят, то в январе это явление достаточно редкое. Естественно, никакой пользы в таких грибах уже нет.