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В лесах возле Гродно из-за теплой погоды появились лисички
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3 Января 2018 15:20

В лесах возле Гродно из-за теплой погоды появились лисички

Январь теперь можно считать грибным месяцем. В лесах возле Гродно из-за теплой погоды появились лисички и не только. Если в начале зимы еще можно найти несколько видов рядовок, опят, то в январе это явление достаточно редкое. Естественно, никакой пользы в таких грибах уже нет. 

  

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