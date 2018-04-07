8 Апреля 2018 12:01

В эти минуты в храмах продолжаются божественные литургии и освящение традиционных в этот день угощений — куличей и яиц. Все подробности празднования Пасхи в Минске мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Натальи Тарасюк.

Она в эти минуты находится у Свято-Петро-Павловского собора (прямое включение).

Христос воскресе! С этого дня именно такими словами верующие приветствуют друг друга. И услышав радостный возглас, отвечают: "Воистину воскресе!” Эта традиция берет свое начало еще в I веке и олицетворяет радость апостолов, узнавших о воскресении Христа. В древнейшем храме Минска - Свято-Петро-Павловском соборе, который был основан еще в начале XVII века, сейчас завершается поздняя божественная литургия. Она началась в 10 утра. И вот после службы прихожане смогут освятить праздничные яства, а затем дома приступить к разговлению после Великого поста.

Верующие приносят в храм для освящения куличи, творожные пасхи, крашеные яйца, соль, мясные продукты. Такой набор яств отсылает к Воскресению Иисуса Христа, центральному событию библейской истории. Яйцо символизирует Гроб Господень и вечную жизнь. Творожную пасху - лакомство с изюмом, курагой или цукатами - готовят в виде пирамиды, украшенной буквами. Это напоминание о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Христова Воскресения. Пасхальный кулич олицетворяет торжество христиан и их близость со Спасителем.

Кстати, этот год в истории Свято-Петро-Павловского собора будет особенным. Одна из святынь храма — это икона святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских с частицами мощей. Она была принесена в собор 25 лет назад. День памяти сподвижников - 27 апреля — станет и днем Седмицы третьей по Пасхе.