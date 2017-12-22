22 Декабря 2017 15:12

Предновогоднее чудо. В Гродно в декабре зацвели алые и красные розы. Необычный факт зафиксировали на территории телерадиокомпании "Гродно". В местном зимнем саду (как его уже успели прозвать) первые бутоны появились несколько дней назад. Несмотря на снегопады и низкую температуру, розы продолжают цвести и удивлять внесезонным цветом. Многие сравнивают необычный факт со сказкой "12 месяцев" с той лишь разницей, что вместо подснежников на снегу - розы.