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В Гродно в декабре зацвели алые и красные розы
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22 Декабря 2017 15:12

В Гродно в декабре зацвели алые и красные розы

Предновогоднее чудо. В Гродно в декабре зацвели алые и красные розы. Необычный факт зафиксировали на территории телерадиокомпании "Гродно". В местном зимнем саду (как его уже успели прозвать) первые бутоны появились несколько дней назад. Несмотря на снегопады и низкую температуру, розы продолжают цвести и удивлять внесезонным цветом. Многие сравнивают необычный факт со сказкой "12 месяцев" с той лишь разницей, что вместо подснежников на снегу - розы.

  

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