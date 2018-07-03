В Гродно мероприятия по случаю Дня Независимости начались на Кургане Славы

Тысячи горожан и гостей города собрались здесь, чтобы принять участие в празднике и посмотреть на парад военной техники и войск Гродненского гарнизона. Поддержал настроение оркестр силовых структур. Его участники организовали дефиле и плац-концерт. После официальной части горожане смогли осмотреть музей военной техники под открытым небом.

Параллельно праздник сегодня будет проходить и в центре Гродно. Для жителей подготовлена концертная программа с участием военных духовых оркестров. Публику будут развлекать и уличные музыканты.