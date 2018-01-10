В этом году в столице появится почти 2 500 платных парковочных мест

10 Января 2018 15:22

Еще через три года эта цифра должна достичь 25 тысяч мест для кратковременной стоянки машин. Сейчас в столице тестируют новую систему контроля парковочного пространства. Пилотный проект позволяет выявлять "своих" и "чужих" на стоянке и разгрузить дворы от лишних авто. Александр Хоровец увидел, как работает система и узнал, вырастут ли цены на парковку в центре города.

Вот уже месяц найти место на стоянке вдоль улицы Воронянского можно без проблем. Здесь работает новая система парковки. Пока в тестовом режиме. Умное оборудование при помощи камер видеонаблюдения следит за тем, кто, когда и на какое время оставил свое авто в зоне платной стоянки.

От оплаты за парковку освобождаются те автовладельцы, которые приобрели абонементы, или жильцы ближайших домов. Правда, для этого они должны находиться в так называемом вайт-листе.

Для того, чтобы попасть в белый список, жильцы дома, где размещается платная парковка, должны предъявить номера собственных авто, а также документы на право пользования или владения квартирой. И ставить машины в этом месте можно в любое время и на любой срок.

При этом платная парковка - только с 8 утра и до 20 вечера в будние дни. Оплатить стоянку можно несколькими способами. Через паркоматы, по СМС на короткий номер, или карточками парковки, которые можно приобрести в киосках "Белсоюзпечать". Для опытных юзеров предложат мобильные приложения.

По словам специалистов, в первую очередь такая система поможет разгрузить дворы от "чужих" авто в центральной части города. По статистике, на 40 процентов увеличилась доступность к торговым и развлекательным местам в зонах платной парковки.

Сегодня в столице работают 39 платных парковок, которые могут разместить около двух с половиной тысяч машин. В этом году городские власти планируют создать еще столько же. Что касается оплаты за парковку, то цены останутся прежними.

Через три года парковочная территория в пределах второго городского транспортного кольца должна стать полностью платной и увеличиться до 25 тысяч машиномест. В качестве альтернативы городские власти предложат автовладельцам бесплатные стоянки перехвата, которые размещаются на въездах в столицу. Здесь можно оставить машину, а потом воспользоваться общественным транспортом.