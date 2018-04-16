В Бобруйске начался благотворительный марафон по сбору средств для детской больницы

17 Апреля 2018 15:00

В Бобруйске началась благотворительная акция по сбору средств для детской городской больницы.

Через медучреждение ежегодно проходит около шести тысяч юных пациентов, но само здание находится фактически в аварийном состоянии. К марафону добра "По зову сердца всем миром" присоединяется и главный медиахолдинг страны. Уже завтра на телеканале "Беларусь 2" пройдет телемарафон. Начнется акция с тематического "Телеутра", и в течение всего дня в эфире канала будут появляться известные артисты, спортсмены и медийные лица. Телезрителей также ждут прямые включения из Бобруйска. Завершится день масштабным благотворительным концертом с участием звезд белорусской и российской эстрады.

Вы также можете поучаствовать в акции, отправив средства на счет Бобруйской детской больницы, который сейчас на экране.

По проектно-сметной документации, на реконструкцию детской больницы требуется восемь миллионов 156 тысяч рублей. Нужна замена всех инженерных сетей и изменение площадей. Кроме капитального ремонта, также требуются новое медоборудование для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, современный реанимобиль.