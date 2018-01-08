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В ближайшие дни в Беларусь придет похолодание
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9 Января 2018 07:13

В ближайшие дни в Беларусь придет похолодание

Климатическая зима не спешит за календарной, но в ближайшие дни в Беларусь придет похолодание. Сегодня по стране будет до минус 3. Усилится ветер. Синоптики обещают к выходным еще больше мороза. К слову, в прошлом году точность прогнозов Белгидромета на сутки по областям составила 96 %. Следить за изменениями погоды и совершенствовать прогнозы позволят новые метеостанции.

В прошлом году температура воздуха была в основном выше климатической нормы. Самыми теплыми стали март и декабрь.

  

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