9 Января 2018 07:13

Климатическая зима не спешит за календарной, но в ближайшие дни в Беларусь придет похолодание. Сегодня по стране будет до минус 3. Усилится ветер. Синоптики обещают к выходным еще больше мороза. К слову, в прошлом году точность прогнозов Белгидромета на сутки по областям составила 96 %. Следить за изменениями погоды и совершенствовать прогнозы позволят новые метеостанции.

В прошлом году температура воздуха была в основном выше климатической нормы. Самыми теплыми стали март и декабрь.