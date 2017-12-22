22 Декабря 2017 21:35

В преддверии рождественских и новогодних праздников о своем намерении помогать тем, кому это жизненно необходимо, в очередной раз заявили белорусские меценаты. В Белгосцирке прошла ежегодная встреча участников фонда "Шанс". На новогоднем представлении был аншлаг — полторы сотни маленьких подопечных пришли уже здоровыми. Всего же за десять лет существования проекта 750 детей обрели шанс победить болезнь и жить. Таких результатов добились с помощью неравнодушных людей. Перечисленные средства уже помогают диагностировать и лечить проблемы слуха и аритмию сердца у новорожденных, бороться с воспалением суставов и побеждать рак. Как надо объединяться в борьбе за детскую жизнь — репортаж Юлии Токарь.

Когда у 2-летнего Андриана пропал голос, заболевание напоминало обычную простуду, но спустя время диагноз не подтвердился - выявили папилломатоз гортани, т.е. доброкачественную опухоль. 13 операций на протяжении года не дали результатов.

Позади сложнейшие операции за границей, впереди еще два обследования, но врачи констатируют — болезнь отступила. Пока ребенок не разговаривает — бережет связки, но с особым волнением выводит цветными карандашами рисунки для тех, кто не оставил его наедине с бедой, а дал шанс на счастливое детство.

Встречаться со своими подопечными и после ремиссии — главный приоритет международного фонда помощи детям "Шанс". Этот небольшой офис и есть сердце большой системы, откуда однажды стартовал марафон добрых дел…

В преддверии рождественских и новогодних праздников о своем намерении помогать тем, кому это жизненно необходимо, в очередной раз заявили белорусские меценаты. В Белгосцирке прошла ежегодная встреча участников фонда "Шанс".

Перечисленные средства уже помогают диагностировать и лечить проблемы слуха и аритмию сердца у новорожденных, бороться с воспалением суставов и побеждать рак.

И это тот случай, когда в борьбе за детскую жизнь стоит объединяться, ждать помощи за тысячи километров и верить, когда остается единственный шанс.