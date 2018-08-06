В Беларуси завершилась вступительная кампания

Проходные баллы в этом году оказались выше. Например, на педагогические специальности рост от 20 до 40 позиций. Больше половины абитуриентов, которые подали документы в БГУ на бюджет, имели балл выше 300. Средний результат всех поступивших в этот вуз составил 322. Девушка, которая набрала рекордных 400 баллов, поступила на факультет международных отношений. И в целом в ТОПе остается специальность "международное право", а также "информатика и технологии программирования", "стоматология" и ряд педагогических и технических специальностей. Напомним, вступительную гонку следующего года можно смело считать открытой, ведь сертификаты 2018 года будут действительны следующим летом.