В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

17 Января 2018 07:18

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня с населением встретятся министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, глава Мининформа Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, руководитель Минобороны Андрей Равков и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Выездные приемы пройдут также завтра, послезавтра и в субботу. Такая форма работы продолжится и на следующей неделе.