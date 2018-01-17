Главная>>Общество>>В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
Общество
RSS
В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
Скачать Поделиться

17 Января 2018 07:18

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня с населением встретятся министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, глава Мининформа Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, руководитель Минобороны Андрей Равков и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Выездные приемы пройдут также завтра, послезавтра и в субботу. Такая форма работы продолжится и на следующей неделе.

  

Другие новости

Пра надвор'е 17.01.2018 00:00 / Общество Пра надвор'е
Пра надвор'е Пра надвор'е 15.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =