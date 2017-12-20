В Беларуси продолжаются личные приемы министров

20 Декабря 2017 07:14

Сегодня пройдет встреча с главой Минсельхозпрода Леонидом Зайцем, а в пятницу - с руководителем Белкоопсоюза Валерием Ивановым. Приемы также состоятся 27 и 29 декабря. Отметим, все они проводятся по предварительной записи.