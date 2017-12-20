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В Беларуси продолжаются личные приемы министров
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20 Декабря 2017 07:14

В Беларуси продолжаются личные приемы министров

Сегодня пройдет встреча с главой Минсельхозпрода Леонидом Зайцем, а в пятницу - с руководителем Белкоопсоюза Валерием Ивановым. Приемы также состоятся 27 и 29 декабря. Отметим, все они проводятся по предварительной записи.

  

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