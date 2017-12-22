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В Беларуси продолжается республиканская акция "Наши дети"
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23 Декабря 2017 09:14

В Беларуси продолжается республиканская акция "Наши дети"

В Беларуси продолжается марафон добрых дел - республиканская акция "Наши дети".

Воспитанники Центра коррекционного обучения и реабилитации в Гродно увидели новогодний спектакль и, конечно же, получили море подарков. Настоящие шоу для детей устаивали госслужащие, бизнесмены и студенты гродненских вузов.

Вместе с традиционными подарками от городских и областных властей центру передали и дополнительное оборудование для коррекционных процедур и развития детей.

  

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