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В Беларуси повышается минимальная заработная плата
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29 Декабря 2017 21:28

В Беларуси повышается минимальная заработная плата

Согласно постановлению Совмина, с 1 января она составит 305 рублей. Напомним, размер минималки установлен законодательством и является обязательным для нанимателя в качестве низшей границы оплаты труда работников. 

  

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