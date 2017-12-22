В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

23 Декабря 2017 09:09

Из-за сильного ветра на эти выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня по северо-западу страны, а завтра в большинстве районов его порывы достигнут 20 метров в секунду. Небольшой снег пройдет в западных и центральных районах страны. Местами на дорогах гололедица.