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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
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23 Декабря 2017 09:09

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра на эти выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня по северо-западу страны, а завтра в большинстве районов его порывы достигнут 20 метров в секунду. Небольшой снег пройдет в западных и центральных районах страны. Местами на дорогах гололедица.

 

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