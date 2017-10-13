В Беларуси многое делается для развития Института материнства и семьи

11 Октября 2017 21:18

Положительная динамика - налицо. Огромное внимание уделяется и многодетным семьям. В эти дни есть лучший повод выразить слова благодарности нашим любимым, заботливым и нежным мамам. В субботу Беларусь отметит День матери. В преддверии праздника (за заботу и трепетное воспитание) во Дворце Республики глава Администрации Президента Наталья Кочанова вручила почетные ордена 24 минчанкам. Это женщины, на чьи плечи легло воспитание, как минимум пятерых детей. Праздничная неделя отмечена и началом городского форума матерей.

Юлия Токарь - о тех, кто предан семье. Анна Мелешевич легко справляется с тайм-менеджментом. Каждый день многодетной мамы расписан буквально по минутам: сначала забирает из сада 3-летнюю Полину, и тут же с младшими двойняшками на пороге уже встречает школьников.

И когда все семь "я" в сборе, становится ясно, мама - это много профессий - и врач на дому, и шеф-повар, и даже психолог.

Анна Мелешевич вместе с семьей в этом году стала победителем городского конкурса "Супермама". Сегодня же, в канун самого трепетного праздника, получила и главную государственную награду - орден Матери.

Орден на муаровой ленте выполнен в форме 9-конечной звезды. В лучах солнца в центре лик матери с ребенком на руках. А обрамляет образ дубовый венок. К слову, с 1996 года такой высокой награды удостоены 643 минчанки.

Сегодня орден Матери из рук главы Администрации Президента Натальи Кочановой получили 24 минчанки. Каждая героиня воспитывает как минимум пятерых детей. Многим из них материнство не помешало преуспеть в профессии. На сцену поднимались медики, инженеры, бизнес-леди.

Одновременно во Дворце Республики проходил Второй городской форум матерей. Полтысячи многодетных мам обсудили вопросы образования, воспитания детей, повышения рождаемости и сохранения семейных традиций.

Они - пример для подражания, образец женственности и красоты. Уже сегодня в их адрес звучат поздравления. Но все же главные слова "Спасибо, мама, за то, что ты есть!" они услышат не со сцены, а от своих детей.