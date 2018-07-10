Ушел из жизни бывший председатель Верховного Совета БССР Николай Иванович Дементей

Карьера известного белорусского политического деятеля началась в послевоенные годы. В родной Витебской области он прошел путь от инспектора обкома до секретаря ЦК КПБ. В конце 80-х Николай Дементей был уже председателем Президиума Верховного Совета БССР и заместителем председателя Верховного Совета Советского Союза. Именно под его председательством Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В современной истории независимой Беларуси Николай Дементей также оставил весомый политический вклад: четыре года он был сенатором - членом Совета Республики Национального собрания.