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Уровень воды в некоторых реках Беларуси приблизился к опасно высоким значениям
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5 Апреля 2018 19:18

Уровень воды в некоторых реках Беларуси приблизился к опасно высоким значениям

Первый ощутимый плюс весной с одной стороны радует, с другой доставляет немало хлопот тем, кто живет близко к воде. Так, ее уровень в некоторых реках Беларуси уже приблизился к опасно высоким значениям. Штормовое гидрологическое предупреждение объявлено на притоке Днепра - реке Друть у деревни Городище (Могилевского района) и реке Проня - у деревни Летяги Славгородского района. Специалисты говорят: рост уровня воды сохранится и может достичь опасных пределов.

  

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