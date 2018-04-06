Уровень воды в некоторых реках Беларуси приблизился к опасно высоким значениям

5 Апреля 2018 19:18

Первый ощутимый плюс весной с одной стороны радует, с другой доставляет немало хлопот тем, кто живет близко к воде. Так, ее уровень в некоторых реках Беларуси уже приблизился к опасно высоким значениям. Штормовое гидрологическое предупреждение объявлено на притоке Днепра - реке Друть у деревни Городище (Могилевского района) и реке Проня - у деревни Летяги Славгородского района. Специалисты говорят: рост уровня воды сохранится и может достичь опасных пределов.