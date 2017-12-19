Одного из основателей группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

16 Декабря 2017 09:05

Участника и одного из основателей легендарной группы Kiss Джина Симмонса обвинили в сексуальных домогательствах. В США журналистка подала на 68-летнего бас-гитариста (а по совместительству и солиста) иск, в котором обвиняет его в приставаниях во время одного из интервью. Сам рок-звезда по этому поводу комментариев пока не дает.