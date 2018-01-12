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У верующих продолжаются колядки
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13 Января 2018 15:36

У верующих продолжаются колядки

Время, наполненное встречами с близкими, добрыми делами и, конечно, забавами. Самая популярная традиция, безусловно, колядование. Шумные компании ходят по деревням, поют песни, веселят хозяев. Наши предки верили: если ряженые пожаловали в дом, то год будет богат на события. Активно поддерживают красивую традицию и в агрогородке Зароново Витебского района.

В веселой компании самые разные персонажи. Все зависит, из какого региона ряженые. Например, в некоторых деревнях Гомельской области среди них можно встретить журавля, в Брестской - цыганку с медведем. Особая роль у козы. Считалось, что это животное несет на своих рогах счастье и гарантирует в новом году богатый урожай. 

  

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