26 Декабря 2017 15:18

Сегодня у школьников начались зимние каникулы. Они продлятся 15 дней. На это время интересный отдых организовали как в школьных лагерях, так и в центрах творчества. Проводят фестивали, интеллектуальные игры и мастер-классы. Самое время загадать тайные желания в письме к Деду Морозу, а также сделать подарки близким своими руками. Александра Кавелич - о полезных вакациях.

В этом зале - чемпионат по бильярдному спорту, рядом - гул моторов мини-картов. В столичный Дворец детей и молодежи даже на каникулах школьники приходят с самого утра. Отдых по вкусу здесь нашли и семиклассники Артем и Алина. Сегодня участвуют в турнире по управлению радиоавтомобилями.

Начало каникул ученики проводят и в предвкушении любимого зимнего праздника. Своими руками создают подарки близким и друзьям.

Несколько десятков произведений, сделанных вручную, даже стали экспонатами праздничной выставки под названием "Новогодний зкспресс".

А здесь, в одном с торговых центров, можно даже прийти в гости к Деду Морозу и рассказать о своих самые заветных желаниях как в традиционном новогоднем послании (для них здесь установили специальный почтовый ящик), так и лично главному волшебнику зимы.

Как провести праздник не только интересно, но и максимально безопасно, напомнят спасатели. Во время интерактивных игр и конкурсов вместе со школьниками вспоминают основные правила безопасности на зимних каникулах.

Театральные представления, новогодние балы и даже экскурсии к экзотическим животным. В расписании на каникулы - самый разнообразный отдых. Провести досуг с пользой можно как в центрах творчества, так и в школьных лагерях. Там организуют тематические смены, где можно подтянуть знания по иностранному языку, посетить мастер-классы по робототехнике и даже 3Д-моделированию.

Уже завтра в Белгосцирке пройдет главная городская елка для "Наших детей" с участием мэра. Подарки получат воспитанники домов-интернатов, дети, которые остались без опеки родителей, а также победители олимпиад и творческих конкурсов - самые талантливые ученики.