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Турецких студентов, желающих учиться в Беларуси, с каждым годом становится все больше
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27 Апреля 2018 07:11

Турецких студентов, желающих учиться в Беларуси, с каждым годом становится все больше

О новых образовательных программах между двумя странами рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси на заседании клуба "Юный дипломат" в столичном Доме дружбы. Участниками встречи стали школьники из Мяделя и Нарочи. Общение проходило на английском языке. Посол отметила, что в Турции высоко оценивают систему подготовки специалистов в белорусских вузах.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси: "Приятно рассказывать о своей стране и видеть интерес у юношей и девушек. У Беларуси огромной потенциал, в том числе благодаря замечательным образованным людям. От этого во многом зависит и развитие государства. Наши страны выстраивают хорошие отношения, а новые образовательные и культурные программы только способствуют этому".

Ольга Таргович, учащаяся нарочанской СШ № 1: "Попасть в столицу Беларуси - это большая удача, тем более для людей, которые живут в маленьких городах, селениях. Это здорово, тем более пообщаться с послом Турции на английском языке".

Участие школьников из глубинки в заседании клуба "Юный дипломат" - одно из мероприятий, приуроченных к Году малой родины. Такие встречи на базе минского Дома дружбы проводятся уже 5 лет.

  

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