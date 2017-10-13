Цены на свинину и некоторые виды круп снизились

12 Октября 2017 15:06

Результаты мониторинга стоимости продуктов в июле - августе сегодня озвучил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. "Народное" исследование охватило все районы страны. Мониторинг затронул 274 торговые точки. Это и магазины шаговой доступности, супер- и гипермаркеты. Цены отслеживались на хлеб, мясо, рыбу, муку, крупы, молочные продукты, овощи и фрукты. Всего 98 наименований.

Вместе с тем, в федерации озабочены ростом цен на сухие молочные смеси для детского питания, поэтому и дальше будут внимательно отслеживать изменения стоимости этой продукции.