Главная>>Общество>>Цены на свинину и некоторые виды круп снизились
Общество
RSS
Цены на свинину и некоторые виды круп снизились
Скачать Поделиться

12 Октября 2017 15:06

Цены на свинину и некоторые виды круп снизились

Результаты мониторинга стоимости продуктов в июле - августе сегодня озвучил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. "Народное" исследование охватило все районы страны. Мониторинг затронул 274 торговые точки. Это и магазины шаговой доступности, супер- и гипермаркеты. Цены отслеживались на хлеб, мясо, рыбу, муку, крупы, молочные продукты, овощи и фрукты. Всего 98 наименований.

Вместе с тем, в федерации озабочены ростом цен на сухие молочные смеси для детского питания, поэтому и дальше будут внимательно отслеживать изменения стоимости этой продукции.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =