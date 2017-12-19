Три новых музейных объекта появятся на территории Брестской крепости к 2020 году

17 Декабря 2017 07:24

На реставрационные работы свыше 5 млн долларов выделит Союзное государство. Создадут экспозицию в юго-восточной казарме - в барбакане. Это единственная из четырех уцелевших полубашен. Здесь выставочные залы будут посвящены истории крепости: от строительства до наших дней. Также планируется капитальный ремонт и размещение экспозиций в Восточном и Пятом фортах. Всего в проекте 16 пунктов, которые включают и современные технологии консервации руин.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Почему мы ведем разговор об экспозиции обороны Восточного форта? Именно здесь шли серьезные оборонительные бои в составе бойцов наших во главе с Петром Михайловичем Гавриловым. И, безусловно, мы хотим как можно шире и объективнее показать, как же шла оборона Восточного форта".

Проект Союзного государства позволит создать новые туристические маршруты по крепости. Уже в эту пятницу на месте порохового погреба откроется экспозиция. Это полностью воссозданный красноармейский клуб, который был здесь накануне войны. Также посетители смогут пройти по ходам погреба и ощутить атмосферу довоенной эпохи.