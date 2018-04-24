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Темы, поднятые Главой государства в Послании, представляют интерес для каждого белоруса
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25 Апреля 2018 07:05

Темы, поднятые Главой государства в Послании, представляют интерес для каждого белоруса

Безопасность, развитие экономики, качество жизни, развитие социальных проектов — эти темы были подняты Главой государства в Послании. И все из них представляют интерес для каждого жителя нашей страны.

Послание Президента народу и парламенту в этом году получилось весьма компактным. Емко по каждой важной теме. И не удивительно, ведь основные вопросы развития нашей страны постоянно поднимаются на встречах, совещаниях и во время официальных поездок Главы государства.

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту 2018

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