Темы, поднятые Главой государства в Послании, представляют интерес для каждого белоруса

25 Апреля 2018 07:05

Безопасность, развитие экономики, качество жизни, развитие социальных проектов — эти темы были подняты Главой государства в Послании. И все из них представляют интерес для каждого жителя нашей страны.

Послание Президента народу и парламенту в этом году получилось весьма компактным. Емко по каждой важной теме. И не удивительно, ведь основные вопросы развития нашей страны постоянно поднимаются на встречах, совещаниях и во время официальных поездок Главы государства.