"ТЕМП-2018" стартовал в Минске

Развитие цифровой экономики и создание новых зеленых рабочих мест - основные темы международного профсоюзного молодежного форума. "ТЕМП-2018" сегодня стартовал в Минске. Более 200 участников из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для молодых специалистов обмен опытом на практике. Они посетят крупные промышленные предприятия нашей страны: "БелДжи", "Оршанский льнокомбинат", "Гродноэнерго".

Образовательная программа форума насыщенная - тренинги, мастер-классы, круглые столы. На закрытии 30-го июня на стадионе "Динамо" молодые люди вместе с белорусскими спортсменами примут участие в забеге мира и дружбы народов.