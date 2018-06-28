Лица парада. Рядовая сил специальных операций Ксения Киркевич

Вместо каблуков и игривых локонов строгие берцы и берет. Украшение парадного расчета - женская коробка. Лучшие из лучших. В строю и рядовая сил специальных операций Ксения Киркевич. В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада".

Все лица парада можно будет увидеть 3 Июля в праздничном строю. Участие в марше женской коробки, кстати, в этом году проходит впервые. И, безусловно, самое зрелищное и любимое тысячами горожан - выступление роты почетного караула. Все это мы увидим во время парада. Прямую трансляцию торжеств 3 Июля будет вести Белтелерадиокомпания.