Танковые страсти на полигоне Алабино в России продолжаются

Белорусский экипаж выиграл все 3 индивидуальных заезда в своей группе. Теперь ребятам предстоит борьба в эстафете.

Шестой соревновательный день выдался весьма напряженным. Индивидуальная гонка третьего белорусского экипажа заставила пощекотать нервы болельщикам, ведь на кону выход в полуфинал. Однако благодаря скорости, точности и крепким нервам наша команда была вне конкуренции, оставив позади соперников из Сирии и Таджикистана. По условиям конкурса, нужно было преодолеть трассу протяженностью свыше 4 тысяч километров. На пути у экипажа были водные препятствия, крутые подъемы и резкие спуски. Также надо было поразить несколько условных мишеней - танк и вертолет. Из-за одного промаха белорусы получили штрафные очки. Но несмотря на дополнительный круг, показали лучшее время - 20 минут 22 секунды. Отметим, предыдущие два экипажа из Беларуси в своих группах были лучшими, заняв первые места.

Сегодня, в седьмой конкурсный день, станет известно топ-12 команд, вышедших в полуфинал. Состоится последняя индивидуальная гонка еще семи экипажей. В полуфинале всех участников ждет эстафета. Она и определит финалистов конкурса "Танковый биатлон", которые будут бороться за призовые места.