Светодиодные фонари начали устанавливать в Борисове

19 Октября 2017 15:24

В Борисове для удобства водителей начали устанавливать светодиодные фонари. В первую очередь они появились у пешеходных переходов на проспекте Революции. Там уже переоборудовали осветительные мачты. Белый свет более приятный для глаз, не вызывает лишней нагрузки. И пешеходы для водителей становятся заметными раньше. К тому же такое освещение - значительная экономия.

Сергей Волчанин, главный энергетик УП "Жилье" г. Борисова: "Если внедрить по всему проспекту, получится экономия в год 50 000 КВт, это в деньгах практически 18 000. Во время пасмурной погоды освещение от этих светильников более восприимчиво для водителя, то есть сможет заранее остановиться, заметив пешехода".

В Борисове уже установили сто восемьдесят светодиодных фонарей. И еще сто появятся дополнительно.