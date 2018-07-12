Студенты из Китая на две недели приехали в Беларусь перенимать опыт

12 учащихся Шанхайского высшего полиграфического колледжа будут осваивать белорусское издательское дело в Государственном технологическом университете. Иностранные студенты прежде всего ознакомятся со всеми нюансами профессии на практике - в издательствах. В то же время свой опыт в Поднебесной передадут и белорусским студентам. Они в свою очередь отправились в Китай. Такая программа обмена существует два года.

Впереди у гостей из Китая еще неделя насыщенной программы. Студенты отправятся в белорусские лесничества, Березинский заповедник и на экскурсию в Несвижский замок.