Старый Новый год. Самое время вновь загадывать желания

13 Января 2018 12:04

Самое время вновь загадывать желания. Старый Новый год по давней традиции готовятся отметить во всех странах бывшего СССР, а также в некоторых странах Восточной Европы и даже в Африке. Редкий исторический феномен дополнительного зимнего торжества связан с расхождением в летоисчислении и реформами в календарях. Об истории праздника - репортаж Натальи Бордиловской.

Даже не зимой: наши предки в дохристианскую пору Новый год отмечали 22 марта: день весеннего равноденствия. Потом христианский византийский календарь указал на 1 сентября, как начало новолетия. Индикт - назывался церковный Новый год, который сохранился даже в современном православным календаре.

В конце 16 века Европа стала жить по новому, григорианскому календарю и главный христианский праздник Рождество Христово был разделен на две даты 25 декабря по западному и 7 января по восточному календарю. Разногласие между старым и новым стилем в 1700 году поддержал Петр Первый - он указал 1 января, как светское наволетие. Но русское духовенство и определенная часть тогдашнего населения не пожелали жить в ритме Запада и сохранили старый юлианский календарь.

Уникально, что исторически и территориально наши предки встречали и Святки и Новый год как по старому, так и новому стилю. Испокон же веков белорусские земли населяли и православные, и католики. Поэтому, как у наших прабабушек и прадедушек, так и у нас в Беларуси, сегодня два Рождества Христовых и два Новых года. Правда, 14 января - негосударственный праздник и не выходной день, но его и сегодня отмечают и любят в народе. Эту наследственность сохраняли даже в советские времена.

Интересно, но в Стране Советов первого февраля 1918 года был введен так называемый "европейский" (григорианский) календарь. С целью стать ближе к западной цивилизации и отказаться от старого режима правительство Ленина утвердил так называемый "революционный" календарь, который действовал с 30-га по 40-й годы. В церковной же жизни никаких изменений е произошло. Разница между светским и церковным календарями и родила понятие "старый Новый год". По дате он попадал на Святки. Издревле этот период у белорусов без преувеличения становился временем чудес и примирения. В эту пору знать открывала двери своих загородных резиденций для простых крестьян и наоборот, простой люд приглашал баринов-аристократов на деревенские мероприятия.

Что не удалось сделать и кого не успели поздравить от 1-го января – старый Новый год дает шанс исправиться. А еще - уже назавтра надо убрать праздничную елку.