Спецпредставитель ПА ОБСЕ Кент Харстед посетил Парк высоких технологий

23 Января 2018 15:02

Спецпредставителя ПА ОБСЕ сегодня принимали и в Парке высоких технологий. Кент Харстед наслышан о громких проектах наших разработчиков и подчеркнул, что налоговый режим в рамках ПВТ и новые правовые нормы из мировой практики - это хороший посыл для инвесторов. Большой интерес у зарубежных партнеров вызывает внедрение инноваций в разные сферы экономики Беларуси. На встрече говорили и о внедрении блокчейна и криптовалют. Напомним, в декабре был подписан декрет "О развитии цифровой экономики", который дает зеленый свет этим технологиям.

Александр Мартинкевич, замдиректора Парка высоких технологий:

"У нас состоялась очень интересная дискуссия, в ходе которой мы обменялись мнениями. То, что связано с блокчейном, криптовалютами, ICO, - это ежедневно меняющаяся правовая среда, новые решения. Сегодняшняя встреча была в этом отношении очень полезна, потому что мы услышали то, что происходит в Европе, и рассказали то, что происходит у нас".

Сегодня ПВТ производит около половины высокотехнологичной продукции для европейских заказчиков.