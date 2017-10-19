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Специальный репортаж о полезных советах в сфере ЖКХ - "Научите меня жить"
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19 Октября 2017 07:12

Специальный репортаж о полезных советах в сфере ЖКХ - "Научите меня жить"

Как не попасть в финансовый капкан у себя дома? Сколько воды утекает прямо на глазах и почему скоро будем обходиться без батарей? Специальный репортаж о полезных советах в сфере ЖКХ - "Научите меня жить". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

  

Теги: Реформа ЖКХ

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