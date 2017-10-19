19 Октября 2017 07:12

Как не попасть в финансовый капкан у себя дома? Сколько воды утекает прямо на глазах и почему скоро будем обходиться без батарей? Специальный репортаж о полезных советах в сфере ЖКХ - "Научите меня жить". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".