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Специальный репортаж "Ключи для бизнеса"
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21 Декабря 2017 07:04

Специальный репортаж "Ключи для бизнеса"

Бизнес-братство, которое объединяет. Две тысячи компаний под одним крылом. Когда марку "Сделано в Беларуси" знают и ценят. 65 лет общего дела - на имидж и кошелек Беларуси. Как Белорусская торгово-промышленная палата стала надежным партнером у белорусского делового сообщества? Смотрите специальный репортаж "Ключи для бизнеса".

  

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