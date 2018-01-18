Спасатели провели масштабные учения в горнолыжном комплексе "Силичи"

18 Января 2018 15:09

Бойцы МЧС трех районов Минской области отработали нештатные ситуации. По замыслу маневров, ЧП случилось на канатной дороге. Из-за короткого замыкания в операторской произошло возгорание. В этот момент и в помещении, и на подъемнике находились люди на высоте до 15 метров. Спасатели применяли спецтехнику, к примеру людей, застрявших на канатной дороге, спускали с помощью альпинистского оборудования и так называемого "Куба жизни".

Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС: "Учения были достаточно сложные, в условиях низких температур люди, которые находятся без движения, им нужно быстро оказать помощь. Все были настроены на то, что людям эта помощь должны быть оказана в сроки и соответственно была выполнена эта задача".

Учения подобного масштаба в горнолыжным комплексе прошли впервые. В маневрах принимали участия подразделения МЧС Логойского, Смолевичского и Минского районов.