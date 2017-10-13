На Черноморском побережье завтра стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов

14 Октября 2017 21:23

Белорусская делегация в составе молодых, активных и талантливых представителей нашей страны сегодня двумя чартерными рейсами отправилась в Сочи. Завтра на Черноморском побережье официально стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Всего форум соберет около 20 тысяч участников со всего мира. Делегации с самого утра прибывают в Сочи. Кстати, наша команда вторая по численности. Это лучшие студенты белорусских вузов, работающая молодежь и лидеры общественных объединений. Больше только у страны-хозяйки. В Сочи отправилась и наш корреспондент Надежда Сербиненко. У нее все подробности.

Фестивальный марафон для 300 молодых людей начался еще в Минске в семь утра. Представители Минска, а это большая часть всей белорусской команды, собрались у педуниверситета и дружной командой отправились в аэропорт.

Два с половиной часа в воздухе - и брендированный боинг-василек уже приземляется в Сочи.

В зале прилетов первым нашу делегацию поприветствовал мэр Сочи.

В необъятном Олимпийском парке белорусов можно легко заметить и узнать даже издалека. Все благодаря дизайнерской форме. Спортивный вариант - это бомбер, спортивные брюки с лампасами, на манжетах принты-вышиванки, на груди белорусский герб. А уже завтра наша команда примерит новую парадную форму. Над молодежными образами работали сразу несколько предприятий Беллегпрома..

Провести свой студенческий форум, но международного масштаба, предложил Республиканский союз молодежи.

В Сочи приехали лучшие в науке, спорте, лидеры в своих коллективах. И их задача - сделать достойную рекламу Беларуси и заявить о нашей стране на весь мир на языке молодежи.

Делегации пока заселяются и наслаждаются свежим воздухом. Уже завтра церемония открытия. Весь мир увидит, как развевается белорусский флаг.