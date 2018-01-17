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Снегопады и метели продолжают испытывать Беларусь
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18 Января 2018 07:08

Снегопады и метели продолжают испытывать Беларусь

Такого количества ДТП по стране не было давно - 6 погибших за сутки. Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными. В сложных погодных условиях дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой.

Только вчера, за первый снежный день, в разных областях зарегистрированы десятки ДТП. Аварии со смертельным исходом произошли в Каменецком, Речицком районах и под Слонимом.

В ближайшие дни дорожные условия осложнят снег, метель и гололедица. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и уборки снега.

  

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