Общество
18 Января 2018 07:08
Снегопады и метели продолжают испытывать Беларусь
Такого количества ДТП по стране не было давно - 6 погибших за сутки. Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными. В сложных погодных условиях дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой.
Только вчера, за первый снежный день, в разных областях зарегистрированы десятки ДТП. Аварии со смертельным исходом произошли в Каменецком, Речицком районах и под Слонимом.
В ближайшие дни дорожные условия осложнят снег, метель и гололедица. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и уборки снега.
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