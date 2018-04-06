Главная>>Общество>>Смотрите специальный репортаж "Три секунды неба"
Общество
RSS
Смотрите специальный репортаж "Три секунды неба"
Скачать Поделиться

5 Апреля 2018 07:16

Смотрите специальный репортаж "Три секунды неба"

Белорусские фристайлисты давно в числе мировых лидеров. Высокие результаты не только на уровне национальной команды, но и у юниоров. Авторы специального репортажа "Три секунды неба" расскажут, кто стоит за успехом нашей лыжной акробатики.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =