Смотрите специальный репортаж "Три секунды неба"

5 Апреля 2018 07:16

Белорусские фристайлисты давно в числе мировых лидеров. Высокие результаты не только на уровне национальной команды, но и у юниоров. Авторы специального репортажа "Три секунды неба" расскажут, кто стоит за успехом нашей лыжной акробатики.