Смерч распугал отдыхающих на пляже в Гродно

13 Августа 2018
Люди сумели снять на видео необычное природное явление на берегу Немана. Сообщается, что небольшой торнадо даже перевернул стоящую у берега лодку. Никто не пострадал.

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13.08.2018 21:21
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