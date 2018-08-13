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Смерч распугал отдыхающих на пляже в Гродно
13 Августа 2018
Люди сумели снять на видео необычное природное явление на берегу Немана. Сообщается, что небольшой торнадо даже перевернул стоящую у берега лодку. Никто не пострадал.
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