Скоро в столице выберут "Семью года"

18 Октября 2017 15:31

В финале республиканского конкурса участвуют семьи из всех областей страны и Минска. Столицу представляют Войтехи из Заводского района. Мать Елена, отец Сергей и дети - Максим, Вероника и Василиса. Сейчас они активно готовятся к конкурсной программе проекта.

О главных жизненных правилах семьи - Наталья Кузьмицкая.

Вот так рука об руку Елена и Сергей Войтех идут уже тринадцатый год. За это время было много собственных побед и семейных достижений, открытие небольшого бизнеса, а главное - рождение троих детей: старшей доченьки Вероники, среднего сыночка Максима и маленького лучика с голубыми глазками - младшей Василисы.

И это одно из главных семейных правил - обсуждать все вопросы вместе, и вместе же принимать необходимые решения. Так на семейном совете все проголосовали и за участие в конкурсе "Семья года".

Именно такое отношение к семье и жизни вообще помогло Войтехам стать победителями городского этапа. Сейчас семья готовится к финалу. И чем меньше остается времени до выступления, тем больше репетиций в их ежедневном графике. Однако это только на пользу - за время конкурса заметили, что стали еще ближе друг другу.

Творческое задание на конкурсе - это отражение талантов всех членов семьи: танцевального мастерства Максима, артистизма Вероники и Василисы, кулинарных способностей матери и ремесленнических умений отца. А генеалогическое дерево, которое необходимо было создать к финалу проекта, не только объединило родных из Беларуси, Польши, России, Литвы и Украины в большую группу поддержки, но и стало семейным наследием, которое, безусловно, будет передаваться из поколения в поколение.