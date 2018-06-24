Ситуация с организацией питания в вузах Беларуси заметно улучшилась, сообщили в Комитете госконтроля.

Напомним, в апреле этого года ведомство провело мониторинг столовых университетов по всей стране. Тогда были выявлены многочисленные нарушения. Не соблюдались санитарные нормы, порядок ведения кассовых операций, а комплексные обеды по цене в 1 рубль 75 копеек обеспечивались не за счет качества, а за счет уменьшения порций блюд. Девять работников общепита были уволены, к дисциплинарной ответственности привлечены 88 человек, в том числе 8 ректоров вузов. В мае госконтроль повторил мониторинг. Проверка показала: позитивные изменения есть. Однако есть и над чем еще работать. Так, ректоры двух вузов - это Белорусский государственный технологический университет и Брестский госуниверситет имени Пушкина - привлечены к дисциплинарной ответственности повторно.

Так кто и чем кормит белорусских студентов, сколько не докладывают, и энергетическая норма порции - какова она? Подробнее о мониторинге Комитета госконтроля и его результатах смотрите уже сегодня вечером в "Главном эфире".