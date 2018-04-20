Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

22 Апреля 2018 09:07

Синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду будет сегодня по северо-востоку Минской области, а также в Витебской и Могилевской областях. Холодный воздух из Скандинавии принес понижение температуры. Днем возможны кратковременные дожди.