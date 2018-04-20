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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
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22 Апреля 2018 09:07

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду будет сегодня по северо-востоку Минской области, а также в Витебской и Могилевской областях. Холодный воздух из Скандинавии принес понижение температуры. Днем возможны кратковременные дожди.

  

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