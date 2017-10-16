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Синоптики обещают до середины недели красивую осень
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16 Октября 2017 13:05

Синоптики обещают до середины недели красивую осень

Тепло и без дождей. Синоптики обещают до середины недели красивую осень. Дневная температура в стране около 17-20градусов тепла. И лишь по северу возможны кратковременные дожди и туманы. Прохладнее станет к выходным.

  

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