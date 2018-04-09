Общество
10 Апреля 2018 07:17
Школьницы из Минска развеселили ведущих программы "Рассмеши комика" и выиграли 750 рублей
Две школьницы из Минска развеселили ведущих украинской программы "Рассмеши комика" и выиграли 750 рублей. Диана Щемелинина и Анна Соловьева рассказали, что увлекаются народными и бальными танцами, вокалом и игрой на флейте, а также играют в КВН. Девочкам удалось трижды рассмешить комиков и получить за это деньги. Анна Соловьева призналась, что потратит выигрыш на подарок своим четырем сестрам.
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