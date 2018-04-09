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Школьницы из Минска развеселили ведущих программы "Рассмеши комика" и выиграли 750 рублей
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10 Апреля 2018 07:17

Школьницы из Минска развеселили ведущих программы "Рассмеши комика" и выиграли 750 рублей

Две школьницы из Минска развеселили ведущих украинской программы "Рассмеши комика" и выиграли 750 рублей. Диана Щемелинина и Анна Соловьева рассказали, что увлекаются народными и бальными танцами, вокалом и игрой на флейте, а также играют в КВН. Девочкам удалось трижды рассмешить комиков и получить за это деньги. Анна Соловьева призналась, что потратит выигрыш на подарок своим четырем сестрам.

  

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