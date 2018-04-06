Сергей Ковальчук: Интерес туристов к нашей стране ежегодно растет

4 Апреля 2018 17:07

Сегодня об этом заявил министр спорта и туризма. По его мнению, введение безвизового режима на 5 дней себя оправдало, срок нужно продлевать в два раза. Сегодня же на турвыставке представили и новые маршруты по Беларуси: экскурсии по усадьбам западного Полесья, веломаршрут по Новогрудскому району и знаменитый своей уникальной природой заказник “Ельня” в Витебской области.

Интерес туристов к нашей стране ежегодно растет.

Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "Мы сегодня должны проанализировать, выстроить план и сделать так, чтобы достойно в каждом уголке страны, независимо, это областной центр или районный центр, любой населенный пункт, чтобы могли показать прелести нашей культуры, красоту нашей природы, красоту нашего народа. Все это необходимо показать".

На ярмарке свои услуги представляют более 120 участников из 16 стран. Есть предложения по традиционным направлениям - Греция, Египет, Турция, Испания, Болгария, прямо на месте можно забронировать билеты в Китай или на экзотические острова.