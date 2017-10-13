Сегодняшний праздник объединяет семейные и духовные ценности

14 Октября 2017 21:01

В этот день особенно почитают Матерь всех матерей, покровительницу детей, защитницу семьи - Святую Деву Марию. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Торжественные службы проходят во всех храмах и монастырях. С сегодняшнего дня начинается время помолвок и осенний свадебный сезон. А еще от середины октября ждут первого, пусть и небольшого, но снежного покрова - тогда и зима будет настоящая, со снегом. О символичном дне Наталья Бордиловская.

Пять раз в неделю она спешит на улицу Борисовскую, 2 в городском поселке Бегомль. Здесь ее ждут так… Десять воспитанников школы-интерната бегут ей навстречу. Ее класс. Дети-сироты, дети, которых забрали у асоциальных родителей, их бросили матери-кукушки.

В госучреждении 105 детей. Здесь их оденут, накормят, досмотрят. Научат быть полезными в обществе (в интернате трудообучение и трудотерапия готовят к взрослой жизни). Четыре же года назад Елена Тимкова сознательно сменила профессию юриста на педагога-психолога и попросилась в штат интерната - очень хотела дать хотя бы десятку малышей исключительно материнское: нежность и ласку.

Дома ее ждут сын и две дочери. Для них она мама, а для мужа... матушка. Знала ли Елена, выходя замуж 15 лет назад, что берет на себя ответственность не только за собственные дом и семью, но и за несколько сотен прихожан. А это значит - образцовая мать, образцовая верующая, образцовая хозяйка.

Вместе с батюшкой теперь ее волнует, как оборудовать новостройку (месяц назад бегомльские православные переехали в новый храм). Сегодня здесь престольный праздник: церковь же Богородичная, в честь рождества Девы Марии, теперь - ее Покров.

Празднику несколько столетий. Он пошел от событий 910 года, когда на Константинополь напали язычники, чтобы захватить храм, где хранились пояс и покров Богородицы. Христиане закрылись в церкви с молитвой. Им явилась Божия Матерь, которая взяла свой покров и распростерла над верующими. Она спасла их. Враг исчез. Двадцать лет назад белорусы увидели в этой легенде великий символизм: в нашем народе испокон века культ веры, культ матери, семьи. 14 октября на национальном календаре было обозначено как официальный День матери.

Мать - это имя Бога на губах и в сердцах ее детей - древняя поговорка и истина, проверенная тысячелетиями. Мать же та, благодаря которой ребенок начинает видеть, слышать, чувствовать и познавать этот мир. Мама - самое первое, потом - главное слово. Она - образец абсолютной любви. Женщина, которая дает жизнь, а потом опекает, помогает, спасает.

Хит, который и сегодня в первых строках FM-станций на всем постсоветском пространстве. В Соединенных Штатах Америки вошел в 25-ку лучших. Гимн матери писал Валерий Головко на больничной койке. В 1997-м произошла авария, в результате которой он потерял жену. Сам же выжил чудом.

Дворянка. Человек, который пережил войну. Учительница-математик - Валерий с любовью листает фотоальбом. Вспоминает: как и большинство из нас, у него, подростка, были и свои недоразумения с мамой, и споры, и обиды. Поэтому в песню, слова к которой написала Алена Турова, вложил и грусть, и любовь, и будто покаяние перед самым близким человеком.

В клипе на песню - сам Головко и его мама. Сегодня это самая дорогая для Валерия видеозапись, ведь в феврале мамы не стало. И произведение не ограничилось автобиографичностью.

Деревня под Смиловичами. Простор. Людмила и Настя Волчок - кто кого? Уже шесть лет, как ее спортивный азарт дополняется материнским!

Заслуженный мастер спорта, обладательница кубков мира по легкой атлетике. В 2001-м накануне Олимпийских игр в Афинах Людмила залезла на крышу починить телеантенну и упала. С того времени не ходит. Но девушка не исчезла из истории спорта. Сегодня она паралимпийка, лыжница. Рискуя жизнью и вопреки опасениям медиков, родила чудесную дочь. Справиться с травмой Елене помогли семья. Брат и мама. Конечно же, и Настенька. Мама много работает, часто на сборах. Девочка растет самостоятельной и с характером. Вот и первые спортивные успехи.

А 11-летняя Алина мечтает об эстрадном Олимпе. Девочка учится в столичной вокальной студии. Музыкальная школа, танцевальный кружок, уроки актерского мастерства. Во всех начинаниях девочку поддерживает ее мама... вторая. Шесть лет назад пятилетнюю малышку из седьмого детского приюта забрала белорусская бизнесвумен Татьяна Ткачева.

Алинины два брата остались в детском доме. Татьяна Ткачева беспокоится и об их судьбе: скоро мальчиков возьмут в семью.

Накануне Татьяну Ткачеву вместе с пятьюдесятью мамочками поздравляли власти Минщины. Ежегодно на государственном уровне, на самых разных его ступенях - от районной до правительственной - женщин, которые своим материнством подают пример, чествуют и награждают. В стране почти 8 с половиной тысяч многодетных мам - обладательниц наивысшего знака - ордена Матери. И дело не только в отличиях. Естественное женское стремление к материнству находит поддержку в государственной политике, направленной на охрану материнства и детства. Планирование семьи, ведение беременности, родовспоможение и медицинская помощь младенцам, условия отпуска по уходу за ребенком и выплаты мамам, льготы многодетным, охрана труда для женщин-матерей и так далее. Наше будущее - дети - под опекой нашего государства и наших мам.