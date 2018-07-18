Середина лета - жаркая во всех смыслах пора для абитуриентов и их родителей. Тот самый ответственный момент - тестирование пройдено, на руках все сертификаты и осталось определиться, в каком направлении двигаться дальше. Сегодня в белорусских вузах начались внутренние экзамены. Это касается в первую очередь творческих специальностей, а также связанных с физической подготовкой. В Академии искусств абитуриенты сегодня сдавали пластику, актерское мастерство и сценическую речь. Будущие мастера пера напишут сочинение и пройдут собеседование. Отметим, зачисление на бюджетную форму обучения завершится к концу следующей недели - 28 июля, на платное - 6 августа.

О шансах стать студентом - Анастасия Бенедисюк. Сегодня с 9 утра дверь Академии искусств открыта исключительно для абитуриентов и членов приемной комиссии. Таков порядок. Ни родителей, ни средства массовой информации не пускают. Ребята сдают внутренний экзамен. Прямо сейчас абитуриентов проверяют на творчество. Тот случай, когда актерские способности еще могут повлиять на общий балл.

Актерское мастерство, сценические речь и пластика - это для желающих овладеть театральным искусством. Претендующих на звание «мастер кисти» попросят сдать рисунок и композицию. Уже музыкальными красками ее же будут играть звукорежиссеры. Все эти ребята еще только готовятся сдавать теорию музыки, поступают на факультет экранных искусств. И чем не экзамен перед тысячной телеаудиторией. Тимофей Смурной не раздумывая расчехляет гитару и задает тон очередному этапу вступительной компании.

И, несмотря на стереотип, мол, человеку творческому высокий балл аттестата не обязателен - немало среди абитуриентов Академии и медалистов, есть и 100-балльники. Внутренние экзамены в белорусских вузах продлятся до 26 июля. Последними сдавать будут ребята, поступающие в сельскохозяйственные и творческие вузы. Уже завтра эстафету поддержат на журфаке Белгосуниверситета. Там абитуриентам предложат написать сочинение на заданную тему. А также пройти устное собеседование. В общую оценку зачтут и пробу пера - публикации юных журналистов. Кстати, на отдельные творческие специальности в БГУ конкурс - рекордные 34 человека на место.

И еще 97 победителей олимпиад. Арина Арловская от такого рода учебных соревнований в 11 классе решила отказаться. Направив все силы на подготовку к ЦТ. И ведь не прогадала. Девушка в числе 65-ти абитуриентов, которые показали исключительный результат.

Чуть похуже для Арины - это 93 и 85 соответственно. Говорит, могла и больше… Впрочем, чтобы осуществить заветную мечту, ей хватит и этих баллов.

Несмотря на то, что бюджетные места на экономические специальности сократили в этом году, они все еще в топе. Наравне с медицинскими, IT, правоведением и международными отношениями. Кстати, именно на ФМО будет учиться девушка-рекордсмен из Пинска, набравшая 400 баллов. Впрочем, есть вузы, где минимальный порог на бюджет - 380. Востребованными оказались и новые специальности.

Зачисление на бюджет продлится до 28 июля. Подавать документы на вакантные бюджетные места можно будет с 30 июля по 1 августа. Впрочем, информация о дополнительном наборе появится уже в ближайшее время на сайте университетов.

Зачисление на платное отделение в силовых вузах продлится по 2 августа, в творческих - по третье. Завершится приемная кампания 6 августа.